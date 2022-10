US-Politikerin Angreifer in Haus von Pelosi verletzt ihren Ehemann

29. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Ein Polizeiauto blockiert die Straße unterhalb des Hauses von Nancy und Paul Pelosi in San Francisco. Bild: Bild: dpa

Ein Angreifer ist gezielt in das Haus der prominenten US-Politikerin Nancy Pelosi eingebrochen und hat ihren 82-jährigen Ehemann mit einem Hammer verletzt. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Der Posten steht an dritter Stelle in der politischen Rangfolge in den USA nach dem Amt des Präsidenten und des Vize-Präsidenten.