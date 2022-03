US-Präsident auf Europa-Visite Biden will Einigkeit demonstrieren – und Russland noch stärker schaden

Natürlich hätten Biden das auch per Videoschalte gekonnt. Seine Reise nach Brüssel und Warschau ist deshalb vor allem symbolisch. Er positioniert sich als klarer Anführer der westlichen Allianz und will durch seinen Abstecher nach Polen auch die Nato-Mitglieder in Mittel- und Osteuropa versichern, dass die Vereinigten Staaten ihren Bündnisverpflichtungen nachkommen werden. Er werde jeden Zoll des Vertragsterritoriums verteidigen, hatte Biden in den vergangenen Wochen mehrfach betont. Die Reise zu seinem Amtskollegen Andrzej Duda soll diese Botschaft nun unterstreichen.



