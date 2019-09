US-Präsident: Das sind die außenpolitischen Baustellen von „Dealmaker“ Trump

Nach dem Klimagipfel geht in New York die Uno-Vollversammlung in die heiße Phase, am Dienstag wird Trump bei der Generaldebatte sprechen. Doch zu Hause ist Trump eher auf den Wahlkampfbühnen in Amerika, wo er dem Publikum wahre Begeisterungsstürme entlocken kann. Bei den Vereinten Nationen in New York sieht das anders aus, Diplomatie ist nicht Trumps Stärke.