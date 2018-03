US-Präsident: Ex-Playmate will über Affäre mit Trump auspacken – und klagt gegen eine Schweigevereinbarung

Los AngelesEin Ex-Playmate will über eine angebliche Affäre mit Donald Trump in der Zeit vor seiner Präsidentschaft auspacken. Um einen Schweigevereinbarung in der Sache zu lösen, reichte Karen McDougal am Dienstag (Ortszeit) bei einem Gericht in Los Angeles Klage gegen das Unternehmen American Media Inc. ein. Dem Medienhaus gehört das Skandalblatt „National Enquirer.“