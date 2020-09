US-Präsident: Gericht stoppt vorerst Herausgabe von Trumps Steuerunterlagen

Im langwierigen Rechtsstreit um die Freigabe seiner Steuerunterlagen hat US-Präsident Donald Trump einen Etappensieg erzielt. Ein Berufungsgericht entschied am Dienstag, dass die Staatsanwaltschaft von Manhattan vorerst keinen Zugriff auf die Dokumente erhalten solle. Erst müsse über einen Einspruch von Trumps Anwälten in dem Fall entschieden werden. Eine Anhörung darüber ist am 25. September geplant. Die Kontroverse könnte also noch vor der US-Wahl im November entschieden werden.