US-Präsident Gesundheitscheck bei Joe Biden: So fit ist der 81-Jährige

Der Gesundheitszustand des Präsidenten stößt in den USA generell auf gesteigertes öffentliches Interesse. Für Biden gilt das angesichts seines hohen Alters umso mehr. Er war 2021 als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen und will im November für eine zweite Amtszeit antreten. In Teilen der Bevölkerung und Bidens eigener Partei hält sich der Enthusiasmus für seine Wiederwahlkampagne daher in Grenzen.