US-Präsident: Rückschlag für Trump im Rechtsstreit über Firmen-Imperium

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat im Rechtsstreit über sein Firmen-Imperium einen Rückschlag erlitten. Ein Bezirksrichter in Maryland wies am Mittwoch den Antrag des Justizministeriums zurück, Klagen des Bundesstaates sowie des District of Columbia gegen Trump vollständig abzuweisen. Die beiden Kläger werfen Trump vor, sich nicht ausreichend aus seiner Unternehmensgruppe zurückgezogen und damit anfällig für die Beeinflussung durch ausländische Regierungen gemacht zu haben.