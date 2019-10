US-Präsident: Trump bewilligt 4,5 Millionen Dollar für syrische Weißhelme

US-Präsident Donald Trump hat 4,5 Millionen Dollar als Hilfe für die als Weißhelme bekannten syrischen Rettungskräfte genehmigt. Trump rufe Verbündete der USA und Partner auf, die auch als syrischer Zivilschutz bekannten Weißhelme ebenfalls zu unterstützen, teilte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham, am Dienstag mit. Die am Montag bewilligten Finanzmittel seien Teil der andauernden Unterstützung der USA für die Organisation und deren Arbeit in Syrien.