US-Präsident Trump geht weiter gegen Herausgabe von Finanzunterlagen vor

US-Präsident Donald Trump hat einen weiteren Versuch unternommen, um die Herausgabe von Finanzunterlagen an die Staatsanwaltschaft in Manhattan zu verhindern. Die Anwälte des Präsidenten hielten ein New Yorker Gericht am Montag (Ortszeit) dazu an, eine Aufforderung unter Strafandrohung (Subpoena) für „ungültig und nicht vollstreckbar“ zu erklären, wie aus einer Klage hervorging. Die Subpoena der Staatsanwaltschaft sei „wahnsinnig umfassend“. Zudem sei sie „in böser Absicht“ ausgestellt worden und komme der „Schikanierung“ des Präsidenten gleich, heißt es darin.