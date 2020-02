US-Präsident: Trump kündigt baldige Unterzeichnung von Abkommen mit den Taliban an

„Wenn die Taliban und die Regierung Afghanistans diesen Verpflichtungen nachkommen, dann werden wir einen starken Weg vorwärts ebnen, um den Krieg in Afghanistan zu beenden und unsere Soldaten nach Hause zu holen“, sagte Trump in einer Stellungnahme. „Diese Verpflichtungen stellen einen wichtigen Schritt dar, hin zu dauerhaftem Frieden in einem neuen Afghanistan, das frei ist von Al-Kaida und ISIS, und jeder anderen Terrorgruppe, die versuchen würde, uns zu schaden.“ ISIS ist eine Abkürzung für die Terrorgruppe Islamischer Staat.