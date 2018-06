US-Präsident: Trump lädt zu Ramadan-Fastenbrechen ins Weiße Haus ein

WashingtonUS-Präsident Donald Trump will offenbar zum ersten Mal in seiner Amtszeit ein Abendessen zum für Muslime heiligen Fastenmonat Ramadan ausrichten. Die Veranstaltung soll am Mittwoch stattfinden, wie US-Medien am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf Quellen im Weißen Haus berichteten.