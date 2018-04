US-Präsident: Trump lässt Sozialhilfeprogramme prüfen

WashingtonÖffentliche Hilfs- und Wohlfahrtsprogramme sollen nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump auf den Prüfstand gestellt werden. Er unterzeichnete am Dienstag (Ortszeit) eine Exekutivanordnung, die nach Angaben seines politischen Beraters Andrew Bremberg die Abhängigkeit von Regierungsprogrammen senken soll. Teil von Trumps Bemühungen um eine boomende Wirtschaft sei, Amerikaner aus der Sozialhilfe herauszuholen und in Beschäftigung zu bringen, so Bremberg.