US-Präsident Trump nennt Haushaltsentwurf des Senats „lächerlich“

„Ich will wissen, wo ist in diesem lächerlichen Haushaltsgesetz das Geld für die Grenzsicherheit und der MAUER?“ Trump machte die Demokraten verantwortlich und warf ihnen vor, bei der Strafverfolgung und Sicherung der Grenzen zu blockieren. In Großbuchstaben forderte er die republikanischen Abgeordneten auf, endlich Härte zu zeigen.