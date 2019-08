US-Präsident Trump sagt Reise nach Polen wegen Hurrikan in Florida ab

29. August 2019 , aktualisiert 29. August 2019, 23:38 Uhr

Statt Trump wird nun Vizepräsident Pence an den Gedenkveranstaltungen zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges teilnehmen. Hurrikan „Dorian“ soll am Sonntag in Florida auf Land treffen.