US-Präsident: Trump sagt Staatsbesuch in Dänemark wegen Grönland-Streit ab

New York US-Präsident Donald Trump hat den für Anfang September geplanten Staatsbesuch in Dänemark abgesagt. Er begründet diese Entscheidung damit, dass die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen nicht über einen Verkauf der zu Dänemark gehörenden Arktis-Insel Grönland sprechen will. Beim Kurznachrichtendienst Twitter erklärte der US-Präsident, Frederiksen habe den USA und Dänemark „einen sehr großen Aufwand“ erspart, indem sie so direkt gewesen sei.