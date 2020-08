US-Präsident: Trump schickt nach Protesten Nationalgarde nach Wisconsin

Nach tagelangen Protesten gegen Polizeigewalt in Wisconsin schickt US-Präsident Donald Trump die Nationalgarde in den Bundesstaat im Mittleren Westen. In Absprache mit dem Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, würden jetzt Bundesbeamte und Nationalgardisten eingesetzt, twitterte Trump am Mittwoch. Sie sollten für Recht und Ordnung sorgen.