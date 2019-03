US-Präsident: Trump stellt Haushaltsplan vor – neuer Mauerstreit erwartet

Zudem hieß es, Trump wolle Verteidigungsausgaben auf 750 Milliarden Dollar erhöhen - unter anderem, um eine sogenannten Space Force - eine anderen Teilstreitkräften gleichgestellte Weltraumstreitkraft - zu finanzieren. Mehr als 80 Milliarden Dollar will die Regierung für Veteranen ausgeben - ein Anstieg von fast zehn Prozent im Vergleich zum aktuellen Ausgabenniveau. Mehr Mittel sollen auch für den Kampf gegen die Opioid-Epidemie in den USA bereitgestellt werden.



Ausgaben für nichtmilitärische Zwecke sollen hingegen um fünf Prozent gekürzt werden - betroffen wären dann von vielen Amerikanern genutzte Hilfsprogramme. Der Rotstift soll außerdem bei der Umweltbehörde EPA angesetzt werden.



Trumps Pläne sehen eine strikte Einhaltung von Budgetobergrenzen vor, die sowohl Demokraten als auch Republikaner in den vergangenen Jahren routinemäßig überschritten. In seinem Papier wird überdies in 15 Jahren ein ausgeglichener Haushalt versprochen, der zum Teil durch Wirtschaftswachstum zustandekommen soll.