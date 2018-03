US-Präsident: Trump überrascht mit Unterstützung für Mitt Romney bei Utah-Senatswahl

Die von Beobachtern erwartete Kandidatur im Bundesstaat Utah für den US-Senat hatte Romney am Freitag unter anderem in einer Videobotschaft angekündigt. Darin sprach der 70-Jährige über seine Führungsqualitäten bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City im Jahre 2002, seine Zeit als Gouverneur von Massachusetts, seinen Abschluss an der Brigham Young University und seinen 24 Enkelkindern. Trump erwähnte Romney nicht.