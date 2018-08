US-Präsident: Trump wirft sozialen Netzwerken millionenfache Zensur vor

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat den Betreibern von sozialen Netzwerken massenhafte Zensur vorgeworfen. Die Riesen der Branche brächten „Millionen von Menschen zum Schweigen“, schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Dies könne nicht sein, „selbst, wenn es heißt, dass wir weiter ‚fake news‘ wie CNN hören müssen“, erklärte er. „Die Menschen müssen sich ohne Zensur ein Bild davon machen, was echt ist und was nicht!“ Der Präsident nannte keine Unternehmen beim Namen. Eine Stellungnahme von Facebook und Twitter zu dem Tweet lag nicht vor.