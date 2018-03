US-Präsident: Trumps führender Anwalt in der Russland-Affäre kündigt

WashingtonEiner der wichtigsten Anwälte von US-Präsident Donald Trump, John Dowd, verlässt das präsidiale Rechtsteam. Das bestätigte Dowd am Donnerstag in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AP. Er „liebt den Präsidenten“ und wünsche ihm alles Gute, schrieb der Jurist.