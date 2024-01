US-Präsident unter Druck Mehr LNG exportieren – oder das Klima schützen? Das ist jetzt die Frage für Joe Biden

Trotzdem: Die Heftigkeit der Reaktion zeigt, wie sensibel das Thema LNG in der US-Öffentlichkeit mittlerweile ist. Der Weg der Branche gilt als absolute Erfolgsstory. Seit der Erfindung des modernen Frackings – einer Technologie zur Förderung von Gas aus Gesteinsschichten – Ende der 1990er-Jahre am Rande eines Örtchens außerhalb von Dallas, Texas, haben die USA nicht weniger als eine Energierevolution erlebt. Heute produzieren die Vereinigten Staaten mehr Öl und Gas, als sie selbst verbrauchen, verkaufen die Rohstoffe in großem Stil unter anderem nach Asien und Europa.



Lesen Sie auch: Was ein Comeback von Donald Trump für Deutschland und Europa bedeuten würde



Im vergangenen Jahr waren die USA gar zum größten LNG-Exporteur der Welt aufgestiegen – und das, obwohl überhaupt erstmals 2016 Tanker mit amerikanischem Flüssiggas an amerikanischen Küsten ablegten. Anfang 2020 arbeiteten mehr als zwölf Millionen Amerikaner für die Öl- und Gasbranche – allein mehr als drei Millionen von ihnen in Texas. Aber auch in den wichtigen, politisch besonders umkämpften Swing States Pennsylvania, Wisconsin und Michigan hängen hunderttausende Jobs direkt und indirekt am Fracking-Boom.