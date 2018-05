US-Präsidententochter: Ivanka Trump lässt 13 neue Marken in China registrieren - 8 weitere bald möglich

ShanghaiUS-Präsidententochter und -beraterin Ivanka Trump hat in den vergangenen drei Monaten 13 neue Marken in China registrieren lassen. Am Sonntag erteilte ihr die Volksrepublik die abschließende Genehmigung für ihre 13. Handelsmarke, wie aus einer Recherche der Nachrichtenagentur AP hervorging. Acht weiteren hat die chinesische Regierung demnach vorläufig zugestimmt - falls keine Einwände eingehen, können sie in den kommenden drei Monaten ebenfalls zum Abschluss gebracht werden.