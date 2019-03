 US-Präsidentschaftswahl 2020: Ex-US-Gouverneur Hickenlooper will gegen Donald Trump kandidieren

DenverDer frühere Gouverneur von Colorado, John Hickenlooper, steigt in das demokratische Rennen um die US-Präsidentschaft ein. Er bewerbe sich, weil in Washington „Träumer“ gebraucht würden, aber auch pragmatisch angepackt werden müsse, sagte er am Montag in einer Videobotschaft. Er habe immer wieder unter Beweis gestellt, Menschen zusammenbringen zu können, „um den progressiven Wandel zu schaffen, den Washington nicht geliefert hat“.