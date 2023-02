Haley ist eine der wenigen Frauen, die in den vergangenen Jahren ihre Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner erklärt haben. Eigentlich war ihre Ankündigung bei einer Rede am Mittwoch in Charleston erwartet worden. Die Veranstaltung dürfte nun ihr erster offizieller Wahlkampfauftritt werden. In ihrem nun veröffentlichten Video warnte sie, dass China und Russland auf dem Vormarsch seien und glaubten, dass die USA schikaniert und herumgeschubst werden könnten. Haley machte deutlich, dass sie sich nichts gefallen lassen wolle. „Und wenn du zurücktrittst, tut es ihnen mehr weh, wenn du Absätze trägst.”