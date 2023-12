US-Präsidentschaftswahl 2024 Was Biden und Trump im Rennen ums Weiße Haus gefährlich werden kann

Mit dem Ende der Coronakrise und dem Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine stiegen in den USA die Preise. Im Sommer 2022 erreichte die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt ein 40-Jahres-Hoch von mehr als neun Prozent. Zwar ist die Teuerungsrate seitdem deutlich zurückgegangen. Doch das bedeutet, dass die hohen Preise nun eben moderat weiter steigen. Für die hohen Verbraucherpreise ist Biden nur sehr begrenzt verantwortlich und auch auf dem Arbeitsmarkt sieht es gut aus. Doch wenn sich die Menschen in den USA für ihr Geld immer weniger leisten können, lasten sie das in der Regel dem aktuellen Präsidenten an. Hinzu kommt der Kampf der Notenbank Fed gegen die Inflation mit der drastischen Anhebung des Leitzinses. Die Zinsen für Kredite sind damit durch die Decke gegangen.