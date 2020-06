US-Präsidentschaftswahl Trump verschiebt Wahlkampfauftritt nach Rassismus-Vorwürfen

Am Freitag (19. Juni) wird in den USA „Juneteenth“ begangen. An dem Tag wird des Endes der Sklaverei gedacht, denn am 19. Juni 1865 war die Emanzipationsproklamation zur Befreiung der Sklaven in Texas bekannt gemacht worden. Tulsa war zudem am 1. Juni 1921 Schauplatz eines Massakers durch einen weißen Mob an der schwarzen Bevölkerung.