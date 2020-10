US-Präsidentschaftswahl Wie ein deutschstämmiger US-Verfassungsrechtler über seine Wahlheimat denkt

Im Herbst 1964 ging er in die USA, lehrte lange an der Universität von Chicago und schaffte es schließlich bis an die Spitze der Stanford Universität, die er von 1992 bis 2000 leitete. Die war bei seinem Amtsantritt wegen finanzieller Konflikte mit der Regierung in der Krise, die Casper beilegte und die Uni finanziell wieder auf die Füße stellte.



In seiner Zeit an Stanford entstanden aus der Universität heraus einige der bekanntesten Adressen des Internets, unter ihnen Yahoo und Google. Die Stanford-Studenten Larry Page und Sergey Brin hatten mit dem Prototyp ihrer Suchmaschine fast das Universitätsnetz lahmgelegt. Als der Google-Förderer und Stanford Informatik-Professor John Hennessy den Namen des Stanford-Präsidenten in die Suchmaschine eintippte, erschien tatsächlich dessen offizielle Stanford-Seite. Und nicht wie bei anderen Suchmaschinen die Comic-Figur „Casper the friendly ghost“.