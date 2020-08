US-Präsidentschaftswahlen: Trump kritisiert erneut Briefwahl – und will Nevada verklagen

US-Präsident Donald Trump schürt weiter Befürchtungen um einen möglichen Wahlbetrug durch das Briefwahlverfahren bei den Präsidentschaftswahlen im November. Er habe das Recht, eine Exekutivverordnung über die Abstimmung per Brief zu erlassen, sei aber noch nicht dazu gekommen, erklärte Trump am Montag. Er kündigte an, den US-Bundesstaat Nevada wegen eines neuen Gesetzes zu verklagen, das ermöglicht, vor den Wahlen Stimmzettel an alle Wähler zu verschicken.