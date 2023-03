US-Regierung Biden informiert Kongress über US-Luftangriffe in Syrien

26. März 2023 | Quelle: dpa

US-Präsident Joe Biden ist verpflichtet, den Kongress über Militäraktionen zu informieren. Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden hat das Parlament über die jüngsten US-Luftangriffe in Syrien informiert, nachdem dort ein Amerikaner durch eine mutmaßlich iranische Drohnenattacke getötet worden war. „Sie wurden in einer Weise durchgeführt, die darauf abzielte, Abschreckung zu schaffen, das Risiko einer Eskalation zu begrenzen und zivile Opfer zu vermeiden”, schrieb Biden in einem am Samstag (Ortszeit) veröffentlichten Brief an den Kongress. Die Angriffe vom Freitag sollten demnach „die Sicherheit unseres Personals” schützen und als Abschreckung gegen Angriffe auf US-Ziele dienen. US-Präsidenten müssen den Kongress über Militäraktionen informieren - der Brief ist eine Formalie.