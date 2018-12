US-Regierung Was die Wirtschaft von Trumps neuer Truppe erwarten kann

Wer ihm nachfolgen wird, ist noch offen. Dass sich am grundsätzlichen Kurs der Politik des Innenministeriums etwas ändern wird, ist aber unwahrscheinlich. Die Namen, die derzeit im Gespräch sind, bestätigen das. Zinkes Stellvertreter wird gehandelt, ebenso der frisch abgewählte Senator Dean Heller.



Andere Neubesetzungen in der Administration sind für die Wirtschaft weniger wichtig. Die Nachfolge für James Mattis ist zumindest vorerst geklärt: Trump verkündete am Sonntag auf Twitter, der bisherige Vize-Verteidigungsminister, Patrick Shanahan, werde ab 1. Januar die Führung des Ressorts übernehmen.