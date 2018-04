US-Regierung: Trump will US-Waffenexporte ins befreundete Ausland erleichtern

WashingtonDie Regierung von US-Präsident Donald Trump will mit neuen Exportrichtlinien den Verkauf von Waffen an verbündete Staaten ankurbeln. Die Reform werde die heimische Rüstungsindustrie stärken und in den USA neue Arbeitsplätze schaffen, warb Trumps Handelsberater Peter Navarro am Donnerstag für die seit längerem erwarteten Neuerungen.