US-Regierung USA steuern auf Shutdown zu - Chaos bei den Republikanern

30. September 2023 | Quelle: dpa

Republikaner Kevin McCarthy scheiterte an dem Versuch einen Gesetzesentwurf voranzubringen, der deutliche Einsparungen vorsah. Bild: Bild: dpa

In den USA steht eine Stilllegung der Regierungsgeschäfte wohl kurz bevor. Ein sogenannter Shutdown dürfte sich nicht mehr abwenden lassen - die Frist läuft in der Nacht zu Sonntag aus. Verhandlungen im Kongress brachten am Freitag keinen Erfolg.