 US-Regierung: USA stufen diplomatischen Status der EU-Vertretung in Washington herab

Washington/BrüsselDie US-Regierung hat den diplomatischen Status der EU-Vertretung in Washington herabgestuft. Das bestätigte die EU-Vertretung am Dienstag, ohne sich zu Details und Hintergründen zu äußern. Die Deutsche Welle berichtete unter Berufung auf EU-Kreise, die US-Regierung habe den Schritt bereits Ende des vergangenen Jahres veranlasst, ohne EU-Vertreter darüber zu informieren. In Brüssel sei das nicht gut angekommen.