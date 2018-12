US-Regierung Was die Wirtschaft von Trumps neuer Truppe erwarten kann

In Washington vergeht kaum eine Woche, in der nicht zumindest ein einflussreicher Berater seinen Rückzug bekannt gibt. Allein in seinem engsten Beraterstab musste der US-Präsident seit seinem Amtsantritt zwei Drittel der Posten neu besetzen. Hinzu kommen stolze zwölf Rücktritte oder Absetzungen von Kabinettsmitgliedern. Damit haben in der ersten Hälfte der ersten Trump-Amtszeit schon drei Mal so viele Minister und Agenturchefs die Regierung verlassen, wie in den gesamten ersten vier Jahren unter Präsident George W. Bush.