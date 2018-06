US-Regierungskreise: Trump und Putin könnten sich in Helsinki treffen

Trump und Putin waren sich zuletzt im November während des Asien-Pazifik-Gipfels in Vietnam begegnet. Über ein Treffen der beiden Staatsoberhäupter nach dem Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli in Brüssel wird länger spekuliert. Es wird erwartet, dass Trump teilnimmt und auf seiner Europa-Reise auch Premierministerin Theresa May besucht.