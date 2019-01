US-Regierungskrise Vom Staat wird nichts erwartet

Am Flughafen San Francisco, nach Passagierzahlen unter den Top 25 der Welt, ist davon nichts zu spüren. Obwohl es am Freitagnachmittag, wenn viele Geschäftsreisende nach Hause fliegen oder Ausflügler ins Wochenende aufbrechen, gewöhnlich eng wird. Die Flüge gehen fast alle nach Plan, auch bei den Passagierkontrollen gibt es sowohl an den internationalen als auch an den inländischen Terminals keine großen Schlangen. Was auch daran liegt, dass in San Francisco ein Privatunternehmen die Personenkontrolle koordiniert – und das hat seine Mitarbeiter während des Regierungsstillstands weiterbezahlt. Das größte Problem in San Francisco ist sowieso nicht die Bundesregierung im fernen Washington, sondern das unberechenbare Wetter, vor allem dichter Nebel. Heute strahlt die Sonne, es sind 21 Grad.