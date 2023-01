US-Repräsentantenhaus Die Machtdemonstration: Chaos im US-Kongress

Es ist nicht das erste Mal, dass McCarthy mit dem rechten Flügel seiner Partei Ärger hat. Bereits 2015 sah er sich auf dem Sprung in die Speaker’s Suite. Damals hatten seine Parteifreunde gerade den bisherigen Sprecher aus dem Amt gedrängt. McCarthy galt als natürlicher Nachfolger, doch schlussendlich war der interne Widerstand zu groß. Damit ihm dies nicht noch einmal passiert, schmiegte sich McCarthy in den vergangenen Jahren eng an Donald Trump. Doch nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 kritisierte auch er das damalige Staatsoberhaupt. Der Präsident „trägt Verantwortung für seine Worte und Taten“, schimpfte McCarthy wenige Tage nach dem Angriff. Er sei „fertig mit dem Typ“, hatte er zudem in vertraulichen Runden gesagt, wie durchgestochene Gesprächsaufnahmen belegen.



Doch der Zorn hielt nicht lange. Kaum hatte sich der Ärger ein wenig gelegt, reiste McCarthy zu Trumps Anwesen in Florida und ließ sich mit dem Ex-Präsidenten fotografieren. Seitdem tut McCarthy wieder alles, um Trump zu gefallen. Mit Erfolg. Trump unterstützt McCarthy. Doch einige Hardliner in der Partei trauen ihm nicht. Das bekommt er nun zu spüren.