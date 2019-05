US-Repräsentantenhaus: Mnuchin will Trumps Steuerdaten nicht rausrücken

WashingtonUS-Finanzminister Steven Mnuchin will die Steuerunterlagen von US-Präsident Donald Trump nicht herausgeben. Somit kam Mnuchin der Aufforderung der US-Demokraten innerhalb der von ihnen bis Freitag gesetzten Frist nicht nach. Dem für Steuerpolitik zuständigen Komitee im Repräsentantenhaus fehle der rechtmäßige Rahmen, die Herausgabe der Unterlagen einzufordern, schrieb der Finanzminister an den Vorsitzenden des Ausschusses, Richard Neal. Dieser erklärte anschließend, er werde prüfen, wie die vor einer Woche übermittelten Vorladungen am besten durchgesetzt werden könnten.