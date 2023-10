Der republikanische Abgeordnete Jim Jordan wird nicht Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses. Nachdem der Abgeordnete vom rechten Flügel der Republikaner am Freitag auch im dritten Wahlgang an Kritikern in der Fraktion gescheitert war, zog seine Fraktion seine Nominierung für das dritthöchste Amt der USA zurück. Man werde am Montag wieder zusammenkommen und von vorn anfangen, sagte der Fraktionsvorsitzende Steve Scalise.