US-Sanktionen: Die Türkei hält an Gasimporten aus dem Iran fest

Ankara/BeirutDie Türkei will trotz der US-Sanktionen weiter Erdgas aus dem Iran importieren. Energieminister Fatih Donmez sagte am Mittwoch, man halte an dem mit Teheran vereinbarten langfristigen Handelsvertrag fest. Dieser sehe die die Lieferung von 9,5 Milliarden Kubikmetern Gas vor und laufe noch bis 2026.