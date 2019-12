US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 „US-Sanktionen gegen Nord Stream sind Hiobsbotschaft für die Wirtschaft“

WirtschaftsWoche: Herr Treier, das US-Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen Firmen auf den Weg gebracht, die am Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligt sind. Bedeutet diese Attacke das Aus für das Gasprojekt?

Volker Treier: Zunächst einmal folgt aus der Entscheidung der Amerikaner noch mehr Verunsicherung für die Weltwirtschaft – und das in einer Zeit, in der die Nervosität und Labilität so groß ist wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Das ist alles andere als gut.