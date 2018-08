US-Sanktionen: Ölkonzern Total zieht sich aus Iran zurück

Der Iran hatte in diesem Monat angekündigt, dass der staatliche chinesische Ölkonzern CNPC einen Mehrheitsanteil von 80 Prozent an dem Projekt übernehme. CNPC hatte bei Vertragsabschluss im Juli 2017 rund 30 Prozent der Anteile besessen. Die neuen US-Sanktionen waren in diesem Monat in Kraft getreten, nachdem Präsident Donald Trump sein Land im Mai aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran zurückgezogen hatte. Der französische Ölriese Total zieht sich nach Angaben der politischen Führung in Teheran aus dem Iran zurück. Zuvor hatte der Konzern wegen der neuen US-Sanktionen gegen den Iran eine fünf Milliarden Dollar schwere und auf 20 Jahre angelegte Vereinbarung zur Erschließung des riesigen South-Pars-Erdgasfeldes aufgekündigt. Der iranische Ölminister Bidschan Sanganeh sagte nach Angaben der Parlamentswebseite Icana.ir am Montag, seine Regierung habe versucht, seit der Entscheidung eine Alternative für Total zu finden. Details nannte er nicht. Total äußerte sich zunächst nicht dazu.