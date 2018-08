US-Sanktionen Telekom und Deutsche Bahn stoppen alle Projekte im Iran

Die Deutsche Telekom will mit dem Rückzug das Risiko aus dem Weg räumen, den US-Behörden einen Vorwand zu liefern, die mühsam ausgehandelte Fusion zwischen der US-Tochter T-Mobile und dem Konkurrenten Sprint zu stoppen. Schon drei Wochen nach Bekanntgabe der Fusion hat die Telekom deshalb am 18. Mai die Reißleine gezogen. Alle Mitarbeiter der hauseigenen Unternehmensberatung Detecon wurden aus dem Iran abgezogen und „das Geschäft mit sofortiger Wirkung beendet“. Detecon-Mitarbeiter waren im Iran oft im Einsatz, zuletzt liefen Projekte beim Festnetzbetreiber Telecommunication Company of Iran (TCI) und beim Mobilfunkbetreiber MTN Irancell.