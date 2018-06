US-Sanktionen: USA drängen andere Staaten zu Importstopp von Öl aus dem Iran

Am 4. November sollen auch schärfere US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft treten. Die USA haben das 2015 geschlossene Atomabkommen mit dem Iran im Mai einseitig aufgekündigt und die Sanktionen angekündigt. Die Regierung in Washington hat auch Unternehmen in anderen Staaten mit Strafmaßnahmen gedroht, die trotzdem weiter mit der Islamischen Republik Geschäfte machen. Betroffen davon ist auch Deutschland.