US-Schuldengrenze Streiten am Abgrund

In weniger als einem Monat droht der Tag X. Anfang Juni, so hatte US-Finanzministerin Janet Yellen gewarnt, sei die Administration nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zu bezahlen. Eindringlich forderte sie den Kongress dazu auf, die Schuldengrenze des Landes zu erhöhen – also die US-Regierung dazu zu befähigen, bereits aufgenommene Kredite zurückzuzahlen. Doch bislang stocken die Gespräche über einen solchen Schritt. Die Republikaner verlangen vom Weißen Haus tiefe Einschnitte in den Haushalt, um das Limit anzuheben, Präsident Biden wiederum will keine Zugeständnisse machen. An dieser Ausgangslage hat sich seit Monaten nichts geändert. Derweil rückt die Staatspleite immer näher.