US-Senatswahlen: Trumps Handelskrieg wird zur Bedrohung für seine Senats-Kandidaten

In Missouri kritisierte die demokratische Senatorin Claire McCaskill ihren republikanischen Gegner Josh Hawley scharf für dessen Rückhalt für Trumps Kurs in der Handelspolitik. Hawley, in dessen Staat mehr als 826.000 Arbeitsplätze am Welthandel hängen, hält es nach eigenen Worten für richtig, dass der Präsident bestehende Abkommen aufkündigt und neu verhandelt.