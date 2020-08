US-Soldaten Iraks Premier: USA wollen innerhalb von drei Jahren Truppen abziehen

Die USA wollen ihre Truppen im Irak nach Angaben der Regierung in Bagdad innerhalb von drei Jahren abziehen. Diese Zusage habe US-Präsident Donald Trump gemacht, erklärte Iraks Regierungschef Mustafa al-Kasimi dem Fernsehsender Al-Iraqiya am Freitag nach einem Besuch im Weißen Haus am Vortag. Die USA diskutierten eine Stationierung der Soldaten außerhalb des Iraks.