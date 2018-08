US-Staat: Bernie Sanders gewinnt demokratische Vorwahl in Vermont

Auf der Liste für November steht er bereits als Unabhängiger und laut Wahlgesetz in Vermont kann er nicht als Demokrat und unabhängiger Kandidat zugleich aufgestellt werden. Mit der Praxis unterstützt er weniger bekannte demokratische Kandidaten in Vermont. In zwei Rennen um einen Senatsplatz 2006 und 2012 lehnte er die Nominierung der Demokratischen Partei ebenfalls ab, akzeptierte aber deren formelle Billigung.