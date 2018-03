US-Steuerpläne: Deutsche Wirtschaft fürchtet Trumps Steuerreform

Was es mit den am Montag angekündigten „Reziprokal-Steuern“ auf sich hat, will Trump in den kommenden Tagen erläutern. Mit den Steuern müssten Länder rechnen, die die USA ausnutzten. Dazu zählten auch „sogenannte Verbündete, die aber keine Verbündete beim Handel“ seien. Den USA entgingen erhebliche Summen im Handel mit China, Japan, Südkorea und vielen anderen Ländern. 25 Jahre lang seien sie „mit Mord davon gekommen“. Diese Politik werde jetzt geändert. „Wir können nicht weiter Leute in unser Land lassen, die uns schamlos ausrauben und uns gewaltige Zölle und Steuern abverlangen und wir berechnen ihnen nichts.“