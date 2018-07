US-Strafzölle: China startet „Gegenangriff“ im „größten Handelskrieg der Wirtschaftsgeschichte“

Chinas Regierung reagierte sofort. Wenige Minuten später verkündigte sie „den notwendigen Gegenangriff“. Die USA hätten „den größten Handelskrieg in der Wirtschaftsgeschichte“ eingeleitet, sagte der Sprecher des Handelsministeriums in Peking am Freitag. In einer ersten Stellungnahme hatte das Ministerium zuvor erklärt, die Welthandelsorganisation (WTO) einschalten zu wollen. Außerdem wolle man mit den anderen Ländern künftig den „Freihandel und Multilateralismus schützen“. Peking versprach, grundsätzlich seinen Markt weiter öffnen zu wollen.